İran'la imzalanan nükleer anlaşmadan çekilme kararı alan Trump yönetimi bu kez İran'ı yaptırım kıskacına alıyor. Amerikan Hazine Bakanlığı, İranlı 6 kişi ve 3 kuruluşa yaptırım getirdi. Aynı karara Birleşik Arap Emirlikleri de dahil oldu. Avrupa ülkeleriyse Trump yönetimine tepkili çünkü İran ile işbirliği yapan Avrupa şirketleri de yaptırım tehdidi altında.

Amerika ve Birleşik Arap Emirlikleri ortak karar alarak, İranlı 6 kişi ve 3 kuruluşa yaptırım getirdi.



ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, yaptırımların hedefindeki kişilerle ilgili konuştu.



Söz konusu kişi ve kuruluşların Devrim Muhafızları'na milyonlarca dolar aktardığını söyleyen Mnuchin, "Buna izin vermeyeceğiz." dedi.



Trump yönetiminin İran'a yönelik yaptırım hamlesi bununla da sınırlı kalmayacak. Amerika, Avrupalı şirketleri de uyardı. İran ile işbirliklerini sonlandırmazlarsa yaptırımlara maruz kalacaklarını duyurdu.



İran kararında Amerika'yı yalnız bırakan Avrupa ise Trump yönetimine tepkili.



Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, "ABD'nin anlaşmadan çıkmasının faturası bize kesilemez" diye konuştu. Fransız Bakan, "Avrupa ülkeleri ABD'nin kölesi olamaz." ifadelerini kullandı.



Almanya Başbakanı Angela Merkel de Trump'ın İran'la nükleer anlaşmadan çekilmesini eleştirdi. Merkel, "Yaklaşımın uluslararası düzene duyulan güveni zedelediğini" söyledi.



Almanya, İngiltere ve Fransa İran'la imzaladıkları nükleer anlaşmaya bağlı kalacaklarını açıklamıştı. Üç ülkenin Dışişleri Bakanları 15 Mayıs Salı günü İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile Brüksel'de bir araya gelecek.





ulusal.com.tr