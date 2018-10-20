ABD Başkanı Donald Trump'dan, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili yeni bir açıklama geldi. "Cevapları bulana kadar tatmin olmayacağım" diyen Trump, cinayetle bağlantılı olarak Suudi Veliaht Prensi'ni suçlamadığını da söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, gazeteci Kaşıkçı cinayeti ile ilgili konuştu.



Trump "Cevapları bulana kadar tatmin olmayacağım" dedi. ABD Başkanı, Suudi Arabistan'ın yaptığı soruşturmayı ise “Büyük bir adım” olarak değerlendirdi.



Washington Post gazetesine mülakat veren Trump "Kaşıkçı hakkında Veliaht Prens Bin Salman’ın önceden haberinin olmaması mümkün mü?" sorusuna "Mümkündür" yanıtını verdi.



Suudi Arabistan için "Çok iyi bir müttefik" ifadesini kullanan Trump "Ancak yaptıkları kabul edilemez" ifadesini kullandı.



Selman'ın "Ülkesini sadakatle seven, çok iyi kontrole sahip, güçlü bir kişi olduğunu" iddia eden Trump, Selman'ın yerine başka bir liderin gelmesini tercih etmeyeceğini kaydetti.



ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan'a yaptırım uygulayıp uygulamayacağına ilişkin soruya da "Çok erken" yanıtını verdi.



ulusal.com.tr