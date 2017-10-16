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ABD'den Kerkük'teki askeri operasyonlara son verme çağrısı

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, Kerkük'teki tüm taraflara askeri operasyonları durdurma çağrısı yaptı.

ABD'den Kerkük'teki askeri operasyonlara son verme çağrısı

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinin, Bağdat'taki Basın Bürosu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kerkük'teki askeri operasyonlara son verilmesi istenirken, "Kerkük'teki şiddet olaylarından endişe duyuyoruz. Yaşanacak herhangi bir can kaybı konusunda üzüntü içerisindeyiz." denildi.

Açıklamada, tarafların sakinleşmesi talep edilirken, "Gerginliği azaltmak ve çatışmaları önlemek için merkezi ve bölgesel yönetim yetkilileriyle görüşmelerimizi sürdürüyoruz." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca, anayasa uyarınca tüm tartışmalı bölgelerin bölgesel ve merkezi yönetim tarafından ortak barışçıl bir şekilde yönetilmesinin desteklendiği vurgulandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #abd
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