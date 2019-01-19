ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Kolombiya Başkanı Duque ile telefonda görüşerek, Bogota'da polis okuluna düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kolombiya Başkanı Ivan Duque ile telefonda görüşerek, BaşkentBogota'da polis okuluna düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, Pompeo ve Duque arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.



Bakan Pompeo'nun Kolombiya lideri Duque'a başsağlığı dilediğini belirten Palladino, şunları belirtti:

"ABD, bu hain saldırıyı düzenleyenlerin yargı önüne çıkarılması konusunda Kolombiya'nın yanında duracaktır. ABD, saldırının arkasında olduğu düşünülen terör örgütü Ulusal Kurtuluş Ordusu'nu şiddetle kınıyor ve gruba tüm terör aktivitelerini durdurup kaçırdırdığı tüm masum insanları serbest bırakması çağrısında bulunuyor."

Palladino, Pompeo'nun görüşmede Başkan Duque’e Kolombiya halkına güvenlik ve istikrar getirmek için terör ve uyuşturucuyla mücadele çabalarına destek verdiğini de ifade etti.

Başkent Bogota’nın güneyindeki General Santander Polis Okuluna dün bombalı saldırı düzenlenmiş, saldırı sırasında bölgede bulunan 21 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Kolombiya Savunma Bakanı Guillermo Botero, bomba yüklü aracı kullanan ve aynı eylemde ölen teröristin Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) mensubu olduğunu bildirmişti.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Başsavcı Nestor Humberto Martinez, Venezuela'nın saldırının arkasında olup olmadığı yönündeki bir soru üzerine, başsavcılığın elinde saldırıyla alakalı Venezuela’yı sorumlu gösterecek bir bilgi olmadığını belirtti.



Martinez, ancak ELN’nin komutanlarının bu ülkede olduklarını kanıtlamak için yürütülen bir çalışmaya ve bu çerçevede bazı bilgilere sahip olduklarını söyledi.