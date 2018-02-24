TSK Akdeniz'de kaçak sondajı engelledi
TSK Akdeniz'de kaçak sondajı engelledi
"10 gün içinde sunulacak"
Ali Kırca'dan yıllar sonra ilk görüntü
Ali Kırca'dan yıllar sonra ilk görüntü
İzmir'de deprem
İzmir'de deprem

ABD'den Kore DHC'ye tehdit

Amerika, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne karşı "Bugüne kadarki en geniş kapsamlı" yaptırımlar için karar aldı. Kararı Amerikan Başkanı Donald Trump açıkladı

ABD'den Kore DHC'ye tehdit

Amerika, Kore Demoktatik Halk Cumhuriyeti (KDHC) için "En geniş kapsamlı" yaptırım kararı aldı.

Açıklamayı Amerikan Başkanı Donald Trump yaptı. Washington'da katıldığı konferansta konuşan Trump, yeni yaptırımları da burada duyurdu. "Bugüne kadarki en geniş çaplı yeni yaptırımların getirildiğini açıklıyorum" ifadelerini kullandı.

ABD Maliye Bakanlığı'nın harekete geçeceğini ifade eden Donald Trump, KDHC için gereken ne varsa yapılacağını söyledi.

Washington'un planı Pyongyang'ın güvenlik için ayırdığı kaynaklara darbe vurmak. Bu gelirlerin kısıtlanması için Trump yönetimi ulaştırma şirketi ve ticari kuruluşları hedef alacak.

Amerikan Başkanı ayrıca, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne yönelik bunların yeterli olmaması durumunda "ikinci aşamaya" geçeceklerini belirtti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #abd #Kore #tehdit
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.