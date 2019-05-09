Amerika Birleşik Devletleri İran ve Çin adımlarının ardından şimdi de Küba'yı zor durumda bırakacak bir adım attı. Yürürlüğe konan Helms-Burton (Helms Börtın) Yasası ile Küba ile iş yapan yabancı yatırımcılara yaptırımın yolu açıldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve İran'a karşı uyguladığı yaptırımlardan sonra Küba ekonomisine darbe indiren yasayı yürürlüğe soktu.



Helms- Burton Yasasını yürürlüğe koyduğunu açıklamasıyla birlikte yine tüm gözler ABD'ye çevrildi.



Helms-Burton Yasası, ABD'nin Küba'da iş yapan yabancılara dava açmasını sağlayacak.



ABD'nin Küba'ya yönelik ekonomik yaptırım uygulamak için yürürlüğe soktuğu yasa, Birleşmiş Milletler tarafından "insanlık dışı" olarak tanımlandı.



ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo geçen ay, Küba devrimin ardından ülkedeki Amerikalıların elinden alınan mal varlıklarını işleten yabancı firmaların dava edilmesinin önündeki yasağın 2 Mayıs'tan itibaren kaldırılacağını açıklamıştı.



ABD Kongresi'nde tarafından ilk olarak 1996'da kabul edilen Helms-Burton (Helms Börtın) Yasası, Amerikalılara, 1959'da Fidel Castro'nun yönetimi devralmasının ardından el konularak millileştirilen ve çoğu Avrupalı şirketler tarafından işletilen işletmeler için dava açabilmelerine olanak sağlıyordu.



Avrupa Birliğide aynı yıl, Avrupalı firmalara Küba ilgili ABD cezalarını uygulayan herhangi bir mahkeme kararını tanımamak üzere Engelleme Yasası'nı kabul etmişti.





ulusal.com.tr