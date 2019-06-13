ABD ile Polonya, Rusya sınırındaki askeri yığınağı arttırmak için yeni anlaşmalara imza attı. Amerikan Başkanı Trump, Polonya'ya bin asker daha göndermeyi planladıklarını söyledi. Trump, Polonya'nın Amerika'dan 32 adet F-35 uçağı satın alma talebini de memnuniyetle karşıladığını belirtti.



Amerikan Başkanı Donald Trump,



Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı yapan liderler, iki ülke arasında işbirliğini güçlendirecek anlaşmalara imza attıklarını açıkladı.



Trump, Polonya'da görev yapan Amerikan askerine ilave olarak bin askerin daha göndereceklerini kaydetti.







Polonya Cumhurbaşkanı Duda ise ülkesindeki Amerikan askeri sayısının artırılmasından son derece mutlu olduğunu ifade etti.



Polonya'nın



Polonya, ülkedeki ABD askeri varlığını Rusya'ya karşı caydırıcı bir unsur olarak görüyor.



Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Akım 2 projesine hakkında da açıklamalarda bulundu.



Trump, Almanya'nın Rusya'nın "tutsağı" haline gelebileceğini öne sürerek projeye dair yaptırım uygulayabileceklerini bildirdi.



Kuzey Akım 2 projesi , Rusya'dan Almanya'ya Baltık Denizi'nin altından doğalgaz taşıması öngörüyor.



Proje, Rusya'ya karşı artacak enerji bağımlılığı nedeniyle ABD'nin yanı sıra Polonya dahil birçok Doğu Avrupa ülkesi tarafından eleştiriliyor.





ulusal.com.tr Amerikan Başkanı Donald Trump, Polonya lı mevkidaşı Andrzej Duda'yı Beyaz Saray'da konuk etti.Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı yapan liderler, iki ülke arasında işbirliğini güçlendirecek anlaşmalara imza attıklarını açıkladı.Trump, Polonya'da görev yapan Amerikan askerine ilave olarak bin askerin daha göndereceklerini kaydetti. ABD Başkanı aynı zamanda Polonya'nın geçtiğimiz ay Amerika'dan 32 adet F-35 uçağı satın alma talebini memnuniyetle karşıladığını söyledi.Polonya Cumhurbaşkanı Duda ise ülkesindeki Amerikan askeri sayısının artırılmasından son derece mutlu olduğunu ifade etti.Polonya'nın Rusya ile ilişkisine de değinen Duda "Biz Rusya'nın dostumuz olmasını arzu ederdik ancak bize her zaman dostane olmayan yüzünü gösterdi" ifadesinde bulundu.Polonya, ülkedeki ABD askeri varlığını Rusya'ya karşı caydırıcı bir unsur olarak görüyor.Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Akım 2 projesine hakkında da açıklamalarda bulundu.Trump, Almanya'nın Rusya'nın "tutsağı" haline gelebileceğini öne sürerek projeye dair yaptırım uygulayabileceklerini bildirdi.Kuzey Akım 2 projesi , Rusya'dan Almanya'ya Baltık Denizi'nin altından doğalgaz taşıması öngörüyor.Proje, Rusya'ya karşı artacak enerji bağımlılığı nedeniyle ABD'nin yanı sıra Polonya dahil birçok Doğu Avrupa ülkesi tarafından eleştiriliyor.