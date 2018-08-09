ABD bu kez de Salisbury'de kimyasal silah kullandığı iddialarını öne sürerek Rusya'ya yaptırım kararı aldı. Saldırı iddialarını reddeden Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yeni yaptırımları kesinlikle kabul edilemez ve hukuk dışı bulduklarını söyledi.

Amerika yaptırım sopasını bu kez Rusya'ya karşı salladı.



ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Salisbury'de kimyasal silah kullandığını öne sürerek, Moskova'ya yeni yaptırımlar uygulanacağını duyurdu. Yaptırımların 22 Ağustos'ta yürürlüğe gireceği açıklandı.



Karara Rusya'dan tepki geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov "Salisbury davası öne sürülerek yeni yaptırım uygulanmasını kesinlikle kabul edilemez ve önceden olduğu gibi hukuk dışı buluyorz" diye konuştu.



Eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının İngiltere'de zehirlenmesi olayıyla ilgili İngiltere'nin kanıt sunmayı reddettiğine dikkat çekti. Rusya'nın bu yaşananlara kesinlike dahil olmadığını söyledi.



Öte yandan İngiltere Başbakanlığından yapılan açıklamada "İngiltere, Amerikalı müttefiklerimizin bu yeni yaptırımını memnuniyetle karşılıyor" denildi.





ulusal.com.tr