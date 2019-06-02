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ABD'den Rusya'yı kızdıracak hamle

Amerika'dan Rusya'yı kızdıracak bir hamle geldi. Ukrayna'yı "NATO dışından ana müttefik" ilan eden yasa tasarısı ABD Temsilciler Meclisi'nde sunuldu. Tasarı onaylanırsa, Amerika'dan Ukrayna'ya daha fazla silah sevkiyatı yapılabilecek.

ABD'den Rusya'yı kızdıracak hamle

Amerikan Başkanı Donald Trump'tan Rusya ile gerginliği arttıracak bir hamle geldi.

Ukrayna'nın NATO dışından ana müttefik olmasını öngören yasa tasarısı ABD Temsilciler Meclisi'nde sunuldu.

Sunulan tasarının, Ukrayna'yı Rusya'nın saldırganlığından korumayı amaçladığı belirtildi.

ABD'nin Ukrayna'ya ek tanksavar ve hava savunma sistemleri göndermesini öneren tasarı kabul edilirse ABD Ukrayna'ya silah sevkiyatında bulunabilecek.

Tasarıda, ABD'nin Ukrayna'ya daha fazla silah sevkiyatı yaparak Rusya'nın siber saldırılarına karşı koyma imkanlarını güçlendirmesi, böylece ülkenin savunma gücünü artırması teklif ediliyor.

Ukrayna'da hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi ile kamu sektöründe yolsuzluklarla mücadelenin artırılması da tasarının hedefleri arasında yer alıyor.

Amerika'da 2014 yılında da aynı tasarı gündeme gelmiş, ancak dönemin ABD Başkanı Barack Obama kararı onaylamamıştı.



ulusal.com.tr

Etiketler; #amerika #rusya
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