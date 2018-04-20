Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'ler Amerika'da tartışılıyor. ABD Dışişlerinin S-400'lerle ilgili "Türkiye'ye yaptırım uygulansın" açıklamasının ardından Pentagon da açıklama yaptı. Pentagon sözcüsü konuyla ilgili daha düşük bir tondan konuştu, "Türk yetkililerle görüşmelerimiz sürüyor" dedi.

Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemleri, Amerika'da tartışma konusu.



ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell, Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşmanın endişe verici olduğunu söyledi, "Türkiye'ye yaptırım uygulanabilir." dedi.



Mitchell'in tehditkar açıklamasına yanıt Pentagon'dan geldi. Pentagon'un konuyla ilgili yaklaşımı daha yumuşak oldu.



ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü Dana White, "Bu füze sisteminin NATO sistemi ile uyuşmazlığı konusundaki endişelerimizle ilgili Türk yetkililerle görüşmeyi sürdürmekteyiz." diye konuştu.





ulusal.com.tr