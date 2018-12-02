"Türkiye, Rusya ile Batı arasında bir tercih yapmalı. S-400 konusunda daha da ileri gitmemeli"... Bu ifadeler Pentagon'un Türkiye raporlarına yansımıştı. Şimdi ise ABD Senatosu'ndaki Silahlı Kuvvetler Komitesi’nin yeni başkanı, Türkiye'ye bir tercih yapması konusunda sözde ültimatom verdi.

ABD Senatosu'ndaki Silahlı Kuvvetler Komitesi’nin yeni başkanı James Inhofe, Türkiye’nin Rusya ile Batı arasında bir tercih yapması gerektiğini söyledi.



Inhofe "Türkiye ABD ile F-35 programında kalmak istiyorsa S-400 füze savunma sistemlerinden vazgeçmeli" dedi.



Inhofe, Türkiye’nin S-400’den vazgeçmemesi durumunda 8 partner ülkeden biri olması konusunun yeniden değerlendirileceğini söyledi.



Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu dile getiren Inhofe, bir müttefik olarak bu şekilde davranmaması gerektiğini öne sürdü. ABD Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı, Türkiye'nin hava savunması konusunda ihtiyaçları olduğuna dikkat çekti. Ancak buna rağmen Türkiye'yi S-400 hava savunma sisteminden vazgeçmesi konusunda uyardı.



Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı "Türkiye Rusya ile batı arasında bir tercih yapmalı. Rusya’dan S-400 almaya devam ederse bunun sonuçları olacaktır" ifadelerini kullanarak tehdit etti.



ABD merkezli bir savunma şirketinde çalışan füze uzmanı Steve Zaloga ise NATO'nun Rusya'dan uzmanların Türkiye'ye S-400 eğitimi için gitmesinden endişe duyduğunu söyledi. Zaloga’ya göre NATO, Türkiye’nin Rus uzmanların S-400 radarlarını F-35’lere karşı test etmesine izin vermesinden korkuyor.





ulusal.com.tr