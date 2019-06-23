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ABD'den skandal rapor

Amerika Dışişleri Bakanlığı yayımladığı raporda FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'i "Müslüman vaiz ve siyasi figür" ilan etti. Dışişleri Bakanlığı rapora tepki gösterdi.

ABD'den skandal rapor

Amerika Dışişleri Bakanlığı "2018 Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu"nu açıkladı. Raporun Türkiye ile ilgili bölümünde FETÖ ile ilgili skandal ifadeler yer aldı.

Raporda FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'den "Müslüman vaiz ve siyasi figür" olarak bahsedildi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan ilgili rapora tepki geldi.

Aksoy, raporun 15 Temmuz darbe girişimine destek anlamı taşıdığını belirtti, "iki yüzlü ve ibret verici" bir yaklaşım olarak nitelendirdi.

Rahip Brunson davasının bir din hürriyeti ihlali gibi gösterilmesine de tepki gösterdi Aksoy. 

Brunson'un terörizmle bağlantısı nedeni ile mahkum olduğunu ve bu konunun istismar edilmesinin Türkiye'yi haksız yere eleştirme çabası olduğunu söyledi. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #fetö #fethullah gülen
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