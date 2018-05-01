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ABD'den Suriye açıklaması

Amerikan Savunma Bakanı Jim Mattis, Suriye'de barış sağlanmadan ülkedeki kuvvetlerini çekmeyeceğini söyledi. Menbiç konusuna da değinen Mattis, Türkiye ile görüşmelerin sürdüğünü belirtti, ayrıntı vermekten kaçındı.

ABD'den Suriye açıklaması

Amerikan Savunma Bakanı Jim Mattis'ten Türkiye ve Suriye açıklaması geldi. Mattis, Pentagon Basın Ofisi'nde gazetecilerle sohbet etti.

Jim Mattis, Suriye'de barış sağlanmadan ABD'nin ülkedeki kuvvetlerini çekmeyeceğini söyledi.

Bölgede ülkelerinin İran'dan kaygı duyduğunu öne süren Amerikan Savunma Bakanı, "Önce savaşı kazanırsınız sonra da barışı kazanırsınız." dedi.

Suriye'deki durumu görevi boyunca görebildiği "en karmaşık güvenlik konusu" olarak niteleyen Mattis, Cenevre'de devam eden Suriye görüşmelerini bir yere vardırmak üzere çalıştıklarını kaydetti.

Menbiç konusundaki soruları da yanıtlayan Jim Mattis, "Türkiye ile görüşmeler devam ediyor" ifadelerini kullandı. Amerikalı Bakan, Menbiç'te Türkiye ile fikir ayrılığı yaşandığını söyledi.

İsrail tarafından yapıldığı belirtilen Hama'daki saldırılara Amerika'nın yardım edip etmediğine ilişkin bir soruyu ise Mattis, "Dün geceki saldırılara herhangi bir dahlimiz yok" dedi.


ulusal.com.tr


 

Etiketler; #abd #suriye
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