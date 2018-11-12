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ABD'den Suriye'ye saldırı

Suriye devlet haber ajansı SANA, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun Deyr ez-Zor bölgesinde düzenlediği hava saldırısında çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığını belirtti.

ABD'den Suriye'ye saldırı

Suriye Devlet Haber Ajansı SANA, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun Deyr ez-Zor bölgesinde düzenlediği hava saldırısında çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını belirtti.

Yerel kaynaklara dayandırılan haberde, "Uluslararası koalisyonun Deyr ez-Zor'un doğusundaki Şaafa köyüne hava saldırısı sonucu 60'tan fazla sivil etkilendi. Çok sayıda öldü ve yaralı var" dendi.

Kaynaklar, “koalisyon” uçaklarının beldede sivillerin evlerini vurmaya devam ettiğini bunu da IŞİD teröristlerini hedef alma gerekçesiyle yaptığına dikkat çekerek, koalisyon saldırılarının yüzlerce sivilin tehcir edilmesine yol açtığını ve bu insanların şu anda evlerinin yıkılması sebebiyle evsiz barksız kaldıklarına işaret etti.

Koalisyon 'düzenli' olarak Deyr ez-Zor'daki Hacin kenti ile Şaafa köyünü bombalıyor.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #suriye #abd
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