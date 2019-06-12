Amerika Hazine Bakanlığı Suriyeli 3 kişi ve 13 kuruluşu, 'Suriye hükümetine destek oldukları' gerekçesiyle yaptırım listesine aldı. Öte yandan ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Rusya'yı Cumhurbaşkanı Beşar Esad'a baskı yapmaya çağırdı.

ABD Hazine Bakanlığı, başta Samer Foz adlı Suriyeli iş adamı olmak üzere, toplam 3 kişi ve 13 kuruluşu yaptırım listesine aldı.



Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, söz konusu kişi ve firmaların Suriye hükümetinin yeniden yapılanma ve yatırım çabalarına finansörlük ettiği belirtildi.



Yaptırımların bu kişi ve firmaların gelir kaynaklarını kesme amacı taşıdığı ifade edildi.



Öte yandan Amerika'nın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Suriye Anayasa Komisyonu'nun oluşturulması konusunda ilerleme kaydedilmemesinden hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.



Jeffrey, son adımın bir türlü atılamamasının sebebi olarak Rusya'nın Cumhurbaşkanı Beşar Esad'a yeterince baskı yapmamasını gösterdi.



Amerikalı diplomat, Suriye hükümet ordusunun İdlib'e saldırması nedeniyle de son derece rahatsız olduklarını dile getirdi.



ulusal.com.tr