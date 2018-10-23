ABD Başkanı Trump ve Pompeo'dan Kaşıkçı cinayeti sonrası yeni açıklama geldi. Trump, Suudi Arabistan'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı olayını ele alma biçimine ilişkin, "tarihte üzeri örtülen en kötü olay" değerlendirmesinde bulundu. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "Kaşıkçı cinayetinden sorumlu Suudilerin vizelerini iptal edeceğiz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı olayını ele alma biçimine ilişkin, "tarihte üzeri örtülen en kötü olay" değerlendirmesinde bulundu.



Trump, Beyaz Saray'da gazetecilerin Kaşıkçı olayıyla ilgili sorularını yanıtladı.



Kaşıkçı olayı hakkında bütün gerçekleri bir araya getirdikten sonra karar vereceğini belirten Trump, "Berbat bir şeydi." dedi.



Konuyla ilgili olarak diğer ülke liderleriyle de görüştüğünü dile getiren Trump, "Bu olanları kimse sevmiyor." ifadesini kullandı.



"Ne yapacağımız noktasında kararı Kongreye bırakacağım ve umarım iki partinin de desteklediği bir karar olur." diyen Trump, şunları kaydetti:

"Berbat bir özgün konsept vardı, kötü bir şekilde yapıldı ve tarihte üzeri örtülen en kötü olaydı. Onlarınki şimdiye kadar yapılmış en kötü bir şeyin üzerini örtme biçimiydi. Bu fikri veren kişi bence büyük bir sorun içinde."



Bir açıklama da Pompeo'dan

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "Kaşıkçı cinayetinden sorumlu Suudilerin vizelerini iptal edeceğiz" dedi.



ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Kaşıkçı soruşturmasına ilişkin "Türkler bizimle yakın iş birliği yapıyor" dedi.





ulusal.com.tr