ABD Senatosu üyelerinden Lindsay Graham ve Rand Paul, Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girdikten sonra bir daha haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili Suudi Arabistan'a tepki gösterdi.

ABD Senatosunun önde gelen isimlerinden Lindsey Graham ve Senatör Rand Paul, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra bir daha haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında açıklamalarda bulunarak, Suudi Arabistan yönetimini hedef aldı.



Senatoda gazetecilerin sorusu üzerine Kaşıkçı hakkındaki iddialara dikkati çeken Graham, "Daha önce hiç bu kadar rahatsız olmamıştım. Eğer bu kişi İstanbul’daki Suudi konsolosluğunda öldürülmüşse bu uluslararası toplum nazarında normal görünen bütün çizgilerin ötesine geçer." ifadesini kullandı.



Senatör Paul ise katıldığı bir radyo programında, Kaşıkçı olayından Suudi Arabistan'ın sorumlu olması durumunda bu ülkeye silah satışının durdurulması gerektiğini vurgulayarak, "Eğer sorumlularsa hatta bu gazeteciyi öldürmelerinin onlar için kritik bir durum olduğuna dair bir işaret dahi olursa kendilerine silah satışını durdurmalıyız." diye konuştu.



ABD Senatosundan Kaşıkçı açıklaması

ABD Senatosundan Donald Trump'a gönderilen mektupta, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayının "Magnitsky Yasası" kapsamında soruşturulması talep edildi.



Kaşıkçı, 2 Ekim'de resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra ortadan kaybolmuştu.



