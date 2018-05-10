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ABD'den Tahran'a vururuz tehdidi

İran'da Devrim Muhafızları'na yakınlığı ile bilinen Fars Haber ajansı dikkat çeken bir son dakika gelişmesi haberini servis etti.

ABD'den Tahran'a vururuz tehdidi

İran'da Devrim Muhafızları'na yakınlığı ile bilinen Fars Haber ajansı dikkat çeken bir son dakika gelişmesi haberini servis etti.

Haber, İsrail askeri yetkilileri "ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'e tehdit oluşturacak en küçük bir saldırıya  karşılık Washington'un Tahran'a saldıracağı mesıjını gönderdinderdi" şeklinde servis edildi.

Konuya ilişkin haberde, bu mesajın, ABD başkanı Trupm'ın Nükleer anlaşmadan çıkma kararından önce gönderildiği belirtiliyor.

Mesajın kararın açıklanmasından sonra, İsrail'i hedef alacak olası bir İran  saldırısına önlem olarak gönderildiği detayına yer verildi.


Yakup Aslan/ Tahran
ulusal.com.tr

Etiketler; #abd #iran
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