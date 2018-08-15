Beyaz Saray Sözcüsü, ABD Başkanı Trump'ın Rahip Brunson'un serbest bırakılmamasından dolayı hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

Sözcü Sarah Sanders'ın Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, "Başkan, rahip Brunson, elçilik çalışanları ve diğer Amerikan vatandaşlarının serbest bırakılmamasından dolayı hayal kırıklığına uğradı" denildi. Ayrıca yapılan açıklamada 'Trump Türkiye'ye çok öfkeli' ifadesi kullanıldı.



'DOĞRU ŞEYİ YAPMALARI KONUSUNDA ÇAĞRILARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ'

Türkiye'de tutuklu bulunan diğer ABD vatandaşlarının da serbest bırakılmadığına dikkat çeken Sanders, "Türkiye'ye doğru şeyi yapmaları ve bu bireyleri serbest bırakmaları konusunda çağrılarımızı sürdüreceğiz" dedi.



Sanders, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmesine de değindi.



Bolton'ın görüşmede Kılıç'a konuyla ilgili endişelerini anlattığını bildirdi.