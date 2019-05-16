Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi'ne Türkiye karşıtı yeni bir karar tasarısı geldi. Tasarıda Türkiye'nin S-400 almaktan vazgeçmesi isteniyor. S-400 alımının Türk-Amerikan ilişkilerini zayıflattığı ve NATO ortaklarının güvenliğinin altını oyduğu iddia ediliyor

Amerikan Temsilciler Meclisine Türkiye karşıtı yeni karar tasarısı sunuldu.



Yeni karar tasarısında Türkiye'nin S-400'leri alması durumunda F-35 programından çıkarılması, F-35 satışının durdurulması ve Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulanması isteniyor.



Tasarı meclise, New York vekili Demokrat Eliot Engel (Elyot Engel) ile Teksas vekili Cumhuriyetçi Michael McCaul (Maykıl Mekkol) tarafından verildi.



Amerikan Kongresinde yasa tasarısı ve karar tasarısı olmak üzere iki şekilde tasarı sunuluyor. Yasa tasarıları kongrenin iki kanadından da onay aldıktan sonra Amerikan Başkanı'nın imzasıyla kanunlaşıyor. Karar tasarılarının ise kanuni bir bağlayıcılığı yok. Ancak kongrenin bir konudaki görüşünü yansıtıyor.



Sunulan karar tasarısında Türkiye'nin S-400'leri teslim alması durumunda "Hasımlarına Yaptırım Yoluyla Karşı Koyma Yasası" kapsamında Türkiye'ye yönelik yaptırımların tam uygulanması isteniyor.



Tasarıda, ayrıca Türkiye'ye S-400 alımının iptal etmesi çağrısı yapıldı. Türkiye'nin S400 alarak NATO ortaklarının güvenliğinin altını oyduğu iddia edildi.



"Türkiye'nin almayı planladığı S-400'ler, ABD ve NATO ortaklarının güvenliğinin altını oyuyor, Türk-Amerikan ilişkilerini zayıflatıyor ve Türkiye'nin F-35 Müşterek Taarruz Uçağını kullanımı ve F-35 üretimine katılımı ile uyuşmuyor."



ulusal.com.tr