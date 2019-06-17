ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Venezuela lideri Nicolas Maduro'nun geçen ay Rusya ile 209 milyon dolarlık savunma kontratı imzaladığını iddia etti. Rusya'dan Bolton'ın açıklaması ile ilgili "Uydurma" açıklaması geldi. Bu arada Venezuela, Türkiye'nin Oslo sürecine dâhil olmasını istedi.

John Bolton, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun geçen mayıs ayında Rusya'nın sürekli yardımını 'satın almak' için ülke ile 209 milyon dolarlık savunma kontratı imzaladığı iddia etti.



Bolton, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada kontratın detaylarıyla ilgili herhangi bir bilgi vermedi.



Rusya'nın Venezüella Büyükelçisi Vladimir Zayemskiy ise Bolton'ın iddiasını Venezuela'yı tehdit olarak göstermeye yönelik bir "uydurma" olarak nitelendirdi.



Zayernskiy, Rus lider Vladimir Putin'in de yakın zamanda imzalanan herhangi bir yeni kontratın olmadığını net bir şekilde açıkladığını belirtti.



Rusya Devlet Başkanı Putin, daha önce Moskova'nın Venezüella'ya resmi olarak silah sattığını, ancak son zamanlarda bu türden kontratların yapılmadığını açıklamıştı.



Öte yandan Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Aristobulo Isturiz, Türkiye'nin ülkesine karşı yürütülen ambargolardan korkmayarak daima yanlarında durduğunu söyledi.



Isturiz, Venezüella'daki krizi çözmek istediklerini belirterek Türkiye'nin de Oslo'daki barış sürecine dâhil olması gerektiğini kaydetti.





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