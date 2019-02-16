Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı 5 Venezuelalı yetkili hakkında yaptırım kararı aldı. İçinde Venezuela Petrolleri'nin başkanı da olan 5 kişi, Devlet Başkanı Maduro'ya yakınlıklarıyla bilinen isimler. Yaptırım kararı sadece kişisel hesapları değil, kişilerin sahibi olduğu kurumları da kapsıyor

ABD, 5 Venezuelalı yetkiliyi yaptırım listesine aldı.



Yaptırım listesine alınan kişiler içinde Venezuela devlet petrol şirketi PdVSA Genel Müdürü, Ulusal İstihbarat Servisi Başkanı ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Koruma Müdürü de bulunuyor.



Yaptırım kararları kişiye yönelik alınsa da kurumları da etkiliyor. Kişilere ait ABD'deki tüm varlıklar ve doğrudan veya dolaylı olarak bu kişilerin yüzde 50'sinden fazlasına sahip olduğu tüm kuruluşların varlıkları donduruluyor.



ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada Venezuela Ulusal İstihbarat Servisi Başkanı, İstihbarat Servisi Birinci Komiseri, Venezuela Askeri İstihbarata Karşı Koyma Genel Müdürü, Venezuela Polis Özel Harekat Kuvvetleri Komutanı'nın hedef alındığı ifade edildi.



Aynı açıklamada Venezuela Petrolleri'nin Başkanı Manuel Salvador Quevedo (Manuel Selvador Kevedo) "gayrimeşru başkan" olarak nitelendirildi.



ulusal.com.tr