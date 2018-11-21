ABD Hazine Bakanlığı, teröre finansman sağladıkları gerekçesiyle Rusya-İran-Suriye arasında petrol ticareti yapan 5 kişi ve 4 şirket hakkında yaptırım kararı aldı. Rusya ve İran karara tepki gösterdi.

ABD Hazine Bakanlığı, İran, Rusya ve Suriye'de faaliyet gösteren şirketleri hedef aldı. 5 kişi ve 4 şirket, terör finansmanına katıldıkları iddiasıyla yaptırım listesine alındı.



Yaptırım kapsamına alınan şirketler arasında Suriye devletiyle çalışan bir şirkete de bulunuyor. Yapılan suçlama; Hizbullah ve Hamas'a materyal ve finansal destek vermek olarak açıklandı.



ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada Suriye devletinin petrol karşılığında İran Devrim Muhafızları, Hizbullah ve Hamas'a milyonlarca dolar transfer ettiği ileri sürüldü.



Yaptırım listesine alınan şirketler ise şöyle: Rus merkezli Vision Group , Rusya Enerji Bakanlığı'na bağlı Promsyrioimport, Mir Business Bank ve Tadbir Kish Medical and Pharmaceutical Company.



Yaptırım kararı çerçevesinde, listede yer alan kişi ve şirketlerin ABD'deki mal varlıkları donduruldu, Amerikalılarla ticari ilişki kurmaları da yasaklandı.



Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu karara tepki gösterdi. Bakanlık açıklamasında; 7 senedir terörle mücedele eden bir ülkenin teröre finansal destek yaptığı gerekçesiyle yaptırıma uğramasını saçma olarak değerlendirdi.



Yeni yaptırımlara İran da tepkili... Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD'nin yeni yaptırım kararlarını kınadı. Kasımi; "Gerçek ve tüzel kişilere karşı uygulanan bu mantıksız ve sonuçsuz yaptırımları tasarlayan ve uygulayanlar kesinlikle istedikleri sonucu elde edemeyecekler" dedi.



ulusal.com.tr







