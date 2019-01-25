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ABD'den yardım talep etti

Venezuela'da meşru Maduro Hükümeti'ne karşı ABD ile birlikte hareket eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, ABD'den ülkesine insani yardımda bulunmasını istedi.

ABD'den yardım talep etti

Venezuela Ulusal Meclisin Başkanı ve dün kendisini ülkenin geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, Amerikan devletine mektup yazarak yardım istedi.

Guaido, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya gönderdiği mektubu "Venezuela'nın geçici devlet başkanı" sıfatıyla yazdığını belirterek ABD hükümetinden acil insani yardım talep etti.

Pompeo ise Amerikan Devletleri Örgütünde yaptığı konuşmada, Guaido'nun mektubuna cevaben, "Lojistik olarak mümkün olur olmaz, Venezuela halkına insani yardım ulaştırmaya hazırız. Bugün ABD'nin Venezuela halkına 20 milyon dolardan daha fazla insani yardım yapmaya hazır olduğunu duyuruyorum" dedi.

Pompeo, Amerikan Devletleri Örgütü ülkelerini Guaido'yu Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanımaya çağırdı.  


ulusal.com.tr

Etiketler; #Venezuela #abd #Juan Guaido
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