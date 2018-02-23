ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Afrin harekatına yönelik yeni bir açıklama geldi. Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert, "Bizim Suriye'nin doğusunda birlikte çalıştığımız YPG güçlerinin, Afrin'e doğru gittiğini görüyoruz." dedi.

ABD, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin Afrin'e kaydığını doğruladı.



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, "Bizim doğuda birlikte çalıştığımız bazı güçlerin, Afrin'e doğru gittiğini görüyoruz." dedi.



Sözcü Nauert YPG'nin çatı örgütü olan Suriye Demokratik Güçleri adındaki oluşumun IŞİD'le mücadeleden saptığını söyledi. Türkiye'nin terörle mücadelesini hedef alan Sözcü Nauert, "Afrin'de olup bitenler dikkati Işid'e karşı mücadeleden başka tarafa çekiyor." dedi.



TSK'nın Afrin'i terörden temizlemesini "dikkat dağılması" olarak gören Nauert YPG'nin Fırat'ın doğusundan Afrin'e "ailevi ilişkiler" nedeniyle gittiğini ileri sürdü.



IŞİD terör örgütü artık Suriye'de hiçbir kenti kontrol edemiyor. Örgüt büyük oranda yenilse de ABD yönetimi IŞİD'le mücadele adı altında terör örgütü PKK/PYD'ye yardımlarını sürdürüyor.



ulusal.com.tr