ABD, Suriye'den çekilmesini duyurmasının ardından, terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgeye toplam 400 TIR'la askeri ve lojistik malzeme soktu. AA, dün akşam 150 kadar TIR'ın bölgeye zırhlı araç, iş makinesi ve jeneratör sevkiyatı yaptığını görüntüledi. Jeneratörler, mevcut üslerin güçlendirileceği ya da yenilerinin kurulacağı ihtimalini akla getiriyor. Yeni nakledilen zırhlı araçlar, ABD’nin terör örgütü YPG/PKK'ya verdiği türden Humwee'lerden oluşuyor. TIR'ların kamufle edilmeden taşınmaları ve sevkiyatın Türk heyetinin ABD’de bulunduğu gün yapılması dikkati çekiyor

ABD, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgeye zırhlı araç, iş makinesi, jeneratör gibi malzemeler taşıyan 150 civarı TIR'lala sevkiyat yaparak bölgeden çekilmeyebileceğinin sinyallerini verdi.



ABD, dün 21.30 sularında Irak-Suriye sınırındaki Simelka kapısından 150 civarında TIR'ı terör örgütü YPG/PKK tarafından işgal edilen topraklara soktu.



TIR'lar, bugün öğle saatlerinde ABD ordusunun terör örgütü YPG/PKK'yla kullandıkları Harab Işk ve Sırrin'deki depolara ulaştı.



AA'nın tırların akşam saatlerindeki geçişi sırasında kaydettiği görüntülerde, kasalarda oldukça büyük jeneratörlerin yüklü olduğu görülüyor.



Jeneratör nakli, ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki üslerde artan enerji ihtiyacını karşılamak istediği ya da enerji kaynağına ihtiyaç duyulacak yeni üslerin kurulması için hazırlık yaptığı ihtimalini akla getirdi.



Tırlara yüklü zırhlılar, ABD’nin SDG adını kullanan YPG/PKK'lılara verdiği ve Yüksek Hareket Kabiliyetli Çok Amaçlı Vasıta olarak bilinen Humwee araçlarından oluşuyor.



ABD askerleri ise genellikle bunların daha gelişmiş ve büyük türü olan Hummer'ları kullanıyor.



AA'nın bölgedeki kaynakları, ABD'nin çekilme kararından bu yana Irak tarafından Suriye’de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki sahaya yaklaşık 400 tırın gönderdiğini tespit etti.



AA'nın geçen yıl ABD'nin askeri sevkiyatlarına ilişkin paylaştığı görüntüler üzerine malzemeler, brandalı ya da kapalı kasa tırlarla akşam ya da gece saatlerinde taşınmaya başlamıştı.

