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ABD, Deyrizor'da Rus yapımı bir tankı vurdu

"Koalisyon kuvvetleri 10 Şubat'ta nefsi müdafaa amacıyla hareket ederek Tebiye yakınlarında bir T-72 tankı vurdu"

ABD, Deyrizor'da Rus yapımı bir tankı vurdu

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun Suriye'nin Deyrizor kentinin güneyinde yer alan Tebiye köyü yakınlarında koalisyon askerlerinin de bulunduğu alana ateş açan bir Rus yapımı T-72 tankını vurduğu bildirildi.

AA muhabirine açıklama yapan Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu sözcüsü Albay Ryan Dillon, "Koalisyon kuvvetleri 10 Şubat'ta nefsi müdafaa amacıyla hareket ederek Tebiye yakınlarında bir T-72 tankını vurdu." ifadelerini kullandı.

Albay Dillon, tankın koordinasyonlu bir şekilde SDG (PYD/PKK paravanı) ve koalisyon güçlerinin bulunduğu konumlara dolaylı atış yaptığını ve koalisyon mevzilerinin tankın menzilinde olduğunu kaydetti.

Dillon, "Koalisyon yetkilileri, birbirimizin kuvvetlerini tehlikeye sokacak yanlış algı ve hesaplamalardan kaçınmak üzere Rus mevkidaşları ile temas sağladı." ifadesini kullandı.

Albay Dillon tankın kime ait olduğuna dair detaylar vermedi.


Kaynak: AA
Etiketler; #abd #deaş #rusya #suriye
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