ABD diplomasi trafiğine hız verdi

Amerika, İran'a yönelik askeri kuşatmasını genişletmek için diplomasi trafiğine hız verdi. Bu arada Washington'da, İran krizine yönelik yaklaşımda fikir ayrılıkları artmaya başladı

Amerika, İran ile yaşanan İHA krizi ardından bölgedeki mevcut gerilimi arttıracak adımlar atmaya devam ediyor.



Washington yönetimi, İran'a karşı yürüttüğü askeri kuşatma stratejini genişletmek için diplomatik temaslarsa hız verdi.



ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran' karşı "küresel bir koalisyon" kurmak için Ortadoğu'ya gitti.



Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerini ziyaret edecek olan Pompeo, burada koalisyon için ilk adımı atacaklarını söyledi. Öte yandan Pompeo, ön koşulsuz İran ile müzakereye hazır olduklarını bildirdi.



Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik açıklamalarına Tarhan yönetiminin cevabı sert oldu.



İran, eğer gerekirse ABD'ye ait bir İHA'yı daha düşürebileceklerini söyleyerek Washington yönetimine gözdağı verdi.



İran Dışişleri ise Pompeo'nun Ortadoğu ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada "Koalisyon oluşturmak için atılan adımlar yeni değildir ve oluşturdukları ittifaklar da başarısız olmuştur" dedi.



Aynı zamanda bölgedeki gerginliğin artması üzerine Ortadoğu'da sürat kazanan temaslar, Londra-Riyad-Tarhan üçgeninde devam ediyor.



Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere ve ABD ortak yaptıkları yazılı açıklamada, İran'ın bölgede "istikrarı bozan faaliyetlerine" tepki gösterdiklerini kaydetti.



Dört ülke, İran'a bölgedeki mevcut eylemlerini durdurma ve gerilimleri azaltmak için diplomatik çözümler arama çağrısında bulundu.



Diğer yandan Washington'ın İran politikasında çatlaklar oluştu.



ABD Başkanı Donald Trump, kendisinin Ulusal Güvenlik Danışmanı yaptığı John Bolton'ın ülkeyi birden çok uluslararası çatışmaya sokmak istediğini teyit etti.



Amerikan Başkanı, Bolton'ın İran'a yönelik yaptığı saldırgan açıklamalar hakkında "Ona kalsa, bir seferde tüm dünyayla vuruşur" ifadelerini kullandı.



Ancak son sözün kendisine ait olduğunu belirten Trump, kendisinin barışı koruma sicilinin endişeye mahal bırakmadığını savundu.



Trump, daha öncede Ulusal Güvelik Danışmanı için "Çok iyi iş çıkarıyor, ama Ortadoğu konusunda sık sık anlaşmazlık içindeyiz" demişti.



İsrail'de Netanyahu ile bir araya gelen Bolton ise İran'ın, ABD'nin sağduyusunu zayıflıkla karıştırmamasını ve yeni yapılandırılan ordularının gitmeye hazır olduğunu kaydetmişti.



ulusal.com.tr