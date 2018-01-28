Sullivan, Irak Başbakanı İbadi ile görüştü

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin, ülkesini ziyaret eden ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan ile görüştüğü bildirildi.



Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Bağdat'ta gerçekleştirilen görüşmede İbadi ve Sullivan, iki ülke arasındaki yüksek stratejik koordinasyon komitesinin çalışmalarını ele aldı.



Ekonomik ilişkiler ve Irak'a yatırımın da değerlendirildiği görüşmede, Sullivan, "Irak'ı tüm alanlarda özellikle terörden zarardan gören bölgelerin yeniden imarında destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.



Irak ve ABD arasında 2008 yılında stratejik anlaşma imzalanmıştı. Anlaşma gereğince ülkedeki ABD güçleri, 2011 yılında Irak'tan çekilmişti. Anlaşma, iki ülke arasında askeri, ekonomik ve kültürel ilişkilerin düzenlenmesini de kapsıyor.



Bağdat yönetimi, DEAŞ'la mücadeleden kaynaklı altyapı tahribatının giderilmesi için yaklaşık 100 milyar dolara ihtiyaç olduğunu belirtiyor.