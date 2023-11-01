ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Türkiye'ye Geliyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ankara'ya gelecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Amerikalı mevkidaşı ile yapacağı görüşmede İsrail'in Filistin'deki katliamlarının ele alınması bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Türkiye'ye Geliyor
Son Güncelleme:

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken 5 Kasım Pazar günü Ankara’da olacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Amerikalı mevkidaşı ile görüşmesi ve bu görüşmede İsrail'in Filistin'deki katliamlarının ele alınması bekleniyor.

İki bakan 30 Ekim Pazartesi günü telefonla bir görüşme gerçekleştirmişti.

Çok Okunanlar
2 Kasım 2023 Resmi Gazete Kararları
2 Kasım 2023 Resmi Gazete Kararları
Anında Uykuya Dalmanıza Yardımcı Olabilecek Pozisyonlar
Anında Uykuya Dalmanıza Yardımcı Olabilecek Pozisyonlar
KOÇ AİLESİNDE DEPREM! İpek Kıraç Kimdir?
KOÇ AİLESİNDE DEPREM! İpek Kıraç Kimdir?
Emeklilere 5 Bin Lira Ödeme Yapılacak Mı?
Emeklilere 5 Bin Lira Ödeme Yapılacak Mı?
Dövizde Son Durum... 1 Kasım'da Günel Alış ve Satış Fiyatları Kaç TL Oldu?
Dövizde Son Durum... 1 Kasım'da Günel Alış ve Satış Fiyatları Kaç TL Oldu?
Öne Çıkanlar Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'la Bir Araya Geldi! Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'la Bir Araya Geldi! İncirlik Üssü Nerededir? İncirlik Üssü Nerededir?