ABD Dışişleri Bakanı Blinken 7 Ekim'den beri 7.kez İsrail'e gidiyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaların başladığı 7 Ekim’den bu yana 7’nci kez İsrail’e ziyarette bulunuyor.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken 7 Ekim'den beri 7.kez İsrail'e gidiyor
Editör: Yağmur Biçen
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7.KEZ ZİYARET EDİYOR

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ürdün’deki temaslarının ardından İsrail’e geldi. İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaların başladığı 7 Ekim’den bu yana Blinken, 7’nci kez İsrail’i ziyaret etti.

Blinken, ziyareti kapsamında yarın İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile görüşecek.


Blinken, ayrıca Kerem Şalom Sınır Kapısı ve Aşdod Limanı’nı da ziyaret edecek ve başkent Tel Aviv'de ABD rehinelerin aileleriyle bir araya gelecek.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Antony Blinken # israil # abd
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