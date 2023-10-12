Uluslararası kamuoyu İsrail saldırılarının derhal durmasını ve komşu ülkelerde hazır bekleyen yardım konvoylarının Gazze'ye ulaşmasını talep ediyor. İsrail yardım konvoylarını vurmakla tehdit ettiği için abluka altındaki Gazze'de yaşayan sivillere hiçbir yardım ulaşamıyor. İsrail, İsrailli esirler evlerine dönmeden Gazze'ye elektrik, su ve yakıt vermeyeceğini açıkladı.



Gazze Sağlık Bakanlığı hasta ve yaralıların ölüm tehdidiyle karşı karşıya olduğunu duyurdu. Gazze'deki sağlık sistemi çökme noktasına geldi.



Birleşmiş Milletler ise Gazze'de insani koridor oluşturulmasını istediklerini bildirdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de "Yakıt, gıda ve su dahil hayati önem taşıyan malzemelerin Gazze'ye girmesine izin verilmeli. Şu anda hızlı ve engelsiz insani erişime ihtiyacımız var." dedi.



7 Ekim'den bu yana Gazze'de 6 günde 1354 Filistinli şehit oldu. 6 bin 49 kişi yaralandı. Batı Şeria'da ise 31 Filistinli şehit oldu. 180 kişi yaralandı. Birleşmiş Milletler raportörleri, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin sivillerin ayrım gözetmeksizin öldürülmesinin savaş suçu olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de 338 bin kişinin evlerinden ayrılmak zorunda kaldığını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı İsrail'e Destek İçin Tel Aviv'e Gitti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise İsrail'e destek için Tel Aviv'e gitti. Blinken, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmesinde "Bir Yahudi olarak da buradayım" dedi.



Blinken, "İsrail'e net bir mesaj getirdim. Kendinizi savunabilecek kadar güçlü olabilirsiniz. Ancak ABD var oldukça hiçbir zaman bunu yapmak zorunda kalmayacaksınız çünkü biz her zaman yanınızda olacağız" ifadelerini kullandı. Blinken, İsrail ziyareti kapsamında İsrailli mevkidaşı Eli Cohen ile de bir araya geldi.



ABD, sadece dışişleri bakanını değil, İsrail'e bir uçak dolusu gelişmiş mühimmat da gönderdi. Mühimmat taşıyan ilk ABD uçağı İsrail'e ulaştı. ABD Dışişleri Bakanı Blinken İsrail'de, ABD Başkanı Biden'ın İsrail'de "bebeklerin öldürüldüğüne" dair asılsız iddiaları tekrarladı.



Hamas Hareketi, ise ABD ve İsrail'in yalanları üzerine açıklama yaptı. Hamas, "Aksa Tufanı operasyonunun İsrail işgalinin Filistin'deki ihlallerine bir cevap olarak, birinci dereceden bir savunma operasyonu olduğunu, İsrail askeri üsleri ve merkezlerini hedef aldığını" bildirdi. Hamas "İsrailli sivilleri öldürdükleri" yönündeki iddiaları da yalanladı.



İsrail yanlısı eylemlere izin veren Avrupa ülkeleri, Filistin'le dayanışma gösterilerini yasaklıyor. Fransa ve Almanya'da "kamu düzeni ve güvenliğine tehdit oluşturduğu" gerekçesiyle Filistin'le dayanışma gösterilerine izin verilmiyor. İngiltere İçişleri Bakanı ise ülkede bazı durumlarda "Filistin bayrağı sallamanın yasal olmayabileceğini" belirtti.