ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, ABD ile Çin arasındaki ticari ilişkinin uzun süredir adil olmadığını belirterek, "Çin'in çok adaletsiz kuralları var. Eşit ticaret alanı istiyoruz." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Hollanda'nın Lahey kentinde Küresel Girişimcilik Zirvesi resmi açılışı öncesi Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile ortak basın toplantısı düzenledi.



Basında çıkan haberlere göre, Pompeo, ABD ile Çin arasındaki ticari ilişkilerin uzun zamandır adil bir zeminde ilerlemediğine vurgu yaparak, "Başkan Trump, bunu çözmeye kararlı. Çin'in çok adaletsiz kuralları var. Eşit oyun alanı istiyoruz." diye konuştu.



Pompeo, "Hollandalı bir şirketin, Çin'de yatırım yapmak istediğinde bilgilerini Çin Komünist Partisi'ne sunması açık ticaret değildir." değerlendirmesinde bulundu.



Bu noktada tavırlarının net olduğunu kaydeden Pompeo, "Müttefiklerimiz, partnerlerimiz ve dostlarımızdan isteğimiz ortak güvenlik çıkarlarımızı tehlikeye atacak bir şey yapmamasıdır." dedi.



Pompeo, iki gün sürecek zirvenin de fırsatlar yaratmasını umduğunu belirterek, hükümetlerin, eşit şartlarda ticaret için piyasaların açık olması konusunda atacakları adımların önemine işaret etti.