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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Endonezya'ya 12 gün sonra taziye

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 28 Eylül'de meydana gelen deprem ve tsunamiden büyük zarar gören Endonezya'ya 12 gün sonra taziye mesajı iletti. 

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Endonezya'ya 12 gün sonra taziye

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, 10 Ekim'de gerçekleştirilen görüşmeye dair yazılı açıklama yaptı.

Nauert, açıklamasında, Bakan Pompeo'nun, Endonezyalı mevkidaşı Retno Marsudi'ye hayatını kaybedenler için başsağlığı dilediğini ve depremden etkilenen vatandaşlar için destek mesajı verdiğini belirtti. 
Nauert şu ifadeleri kullandı:
"Bakan Pompeo ve Dışişleri Bakanı Marsudi, Endonezya'nın doğal afetle mücadele çabaları ve ABD'nin devam eden yardım girişimlerini ele aldı." 

Öte yandan ABD'nin, Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) üzerinden toplamda 3,7 milyon dolar yardım yaptığına dikkat çeken Nauert, afetten etkilenenlere insani yardım ulaştırılması için üç adet C-130 Herkül nakliye uçağı sağlandığını kaydetti. 

Pompeo'nun, 2 bin 65 vatandaşını kaybeden Endonezya'ya 12 gün sonra destek telefonunda bulunması ise dikkati çekti. 


Kaynak: AA
Etiketler; #abd #endonezya
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