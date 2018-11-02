Bir radyo programına konuk olan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'yi tehdit etti. Pompeo, "Türkiye'nin NATO'daki geleceğinin risk altında olup olmadığı" sorusuna, "Umarım değil. Bu NATO ve ABD için üzücü olur, sanırım Türk halkı için daha da üzücü olur" yanıtı verdi.

Türkiye Fırat'ın Doğusu konusunda Amerika ile anlaşamıyor. Menbiç yol haritası takvimin çok gerisinde kaldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün ABD'nin PKK'ya yaptığı yardımlar nedeniyle ilişkilerin olumsuz etkilendiğini söyledi.



Bu atmosferde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye için tehdit içerikli sözler sarf etti.



Pompeo bir radyo programına konuk oldu. Programda "Türkiye'nin NATO'daki geleceğinin risk altında olup olmadığı" sorusuna Pompeo, "Umarım değil. Bu NATO ve ABD için üzücü olur ve sanırım Türk halkı için daha da üzücü olur" yanıtı verdi.



Türkiye ile ilişkilerin zor dönemden geçtiğini söyleyen Pompeo, "Ama gerçek başarı elde ettiğimiz alanlar da var" dedi.



Pompeo göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD, Avrupa ve NATO ile derin ilişkiler kurmalı. Amerika Dışişleri Bakanı, Erdoğan'ın, ABD'nin İran'dan çok daha iyi bir partner olduğunu anlamasını istedi.



Bakan, Erdoğan ile İran rejiminin İslam dünyasının merkezini farklı tarihi güçler ile temsil ettiğini de sözlerine ekledi.





ulusal.com.tr