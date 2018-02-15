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ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'a Lübnan'da karşılama şoku

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Türkiye ziyareti öncesi gittiği Lübnan'da başkanlık sarayında Lübnanlı mevkidaşı tarafından karşılanmadı. ABD'li Bakan Tillerson, dakikalarca Lübnan Devlet Başkanı Michel Avn ile görüşmeyi beklerken tek başına oturdu

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'a Lübnan'da karşılama şoku

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Türkiye ziyareti öncesi temaslarda bulunmak için Lübnan'a gitti.

Lübnanlı mevkidaşı Gebran Bassil tarafından karşılanmayan Tillerson, başkanlık sarayında tek başına oturarak Lübnan Devlet Başkanı Avn’ın odaya gelmesini bekledi. 

Saraya girişi sırasında karşılanmayan, görüşmenin öncesinde de dakikalarca bekletilen Tillerson’ın yaşadığı zor anlar televizyon kanallarında da canlı yayınlandı.

Öte yandan, görüşmenin gerçekleşeceği odada bulunan masada Tillerson’ın masasına su bile koyulmamış olması da dikkatlerden kaçmadı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #abd #Rex Tillerson #lübnan
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