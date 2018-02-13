ABD Dışişleri Bakanı Tillerson: "Afrin'deki gelişmeler Suriye'nin doğusunda DEAŞ'a karşı verdiğimiz mücadeleyi olumsuz etkiliyor"

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Türkiye ziyareti öncesi Kuveyt'te yaptığı açıklamada "Afrin'deki gelişmeler Suriye'nin doğusunda DEAŞ'a karşı verdiğimiz mücadeleyi olumsuz etkiliyor." iddiasında bulundu.



Tillerson, Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah el-Halid el-Hamad es-Sabah'la birlikte ortak basın açıklaması yaptı.



Bir soru üzerine Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlattığı Zeytin Dalı Herakatı’na da değinen Tillerson, bu harekatın DEAŞ'la mücadeleyi olumsuz etkilediğini öne sürdü.



Tillerson, "Afrin'deki gelişmeler Suriye'nin doğusunda DEAŞ'a karşı verdiğimiz mücadeleyi olumsuz etkiliyor. Güçlerin Afrin'e doğru yönelmesiyle NATO müttefikimiz Türkiye ile bu gelişmelerin etkisinin temel hedef olan DEAŞ'la mücadeleyi etkilediği noktasında temaslar halindeyiz." diye konuştu.



Bu hafta içerisinde Türkiye'ye gideceğine dikkati çeken Tillerson, konuya ilişkin görüşmelerine devam edeceğini söyledi.