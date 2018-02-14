Tillerson: "İran'dan Suriye'deki güçlerini geri çekmesini istiyoruz"

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, İran'dan "Suriye'deki güçlerini geri çekmelerini" istedi.



Ortadoğu turu kapsamında Ürdün'ün başkenti Amman'a gelen Tillerson, Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile bakanlık binasında bir araya geldi.



Tillerson, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, İran ile İsrail arasında Suriye'de yaşanan son gelişmeler nedeniyle endişe duyduklarını belirterek, "İran'dan Suriye'deki güçlerini geri çekmesini istiyoruz." dedi.



İran'ın ayrıca Lübnan'daki Hizbullah'ı da etkilediğine işaret eden Tillerson, askeri güçlerin hükümetin idaresi altında olduğu özgür ve bağımsız bir devletin inşasını desteklediklerini ifade etti.



Tillerson, yarın gerçekleştirmeyi planladığı Beyrut ziyaretinde "Lübnanlı liderlerle, demokrasi süreci ve ülkenin geleceğine ilişkin konuların" ele alınacağını aktardı.



Safedi ve Tillerson ayrıca, iki ülke arasındaki stratejik ortaklık çerçevesinde; ABD'nin Ürdün'e 5 yıl boyunca senelik 1,275 milyar dolar yardım yapmasını öngören bir mutabakat zaptı imzaladı.



ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Türkiye, Mısır, Ürdün, Lübnan ve Kuveyt'i kapsayan Ortadoğu turu kapsamında Mısır ve Kuveyt'i ziyaret etmişti.