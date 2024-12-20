ABD Dışişleri Bakanlığı heyeti, Şam'a gitti

ABD Dışişleri Bakanlığı heyeti Şam’a ilk resmi ziyaretini yaptı. Amerikalı diplomatlar, HTŞ temsilcileriyle görüşerek Suriye’deki siyasi geçiş sürecine Washington’un da dahil edilmesini isteyecekleri belirtildi.

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ABD Dışişleri Bakanlığı heyeti, Şam'a gitti
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ABD, Suriye’deki yeni yönetimle ilk resmi temasını yaptığını duyurdu. ABD'nin Yakın Doğu Politikalarından Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Barbara Leaf, Başkanlık Rehine İşleri Temsilcisi Roger Carstens ve yeni atanan Kıdemli Danışman Daniel Rubinstein’den oluşan heyet Şam’a geldi.

ABD'NİN YENİ YÖNETİMDEN BEKLENTİSİ

ABD Dışişleri Bakanlığı, diplomatların HTŞ liderliğindeki yetkililerle görüşeceğini bildirdi. Amerikalı yetkililerin, Washington’un da Suriye’de siyasi geçiş sürecine dahil edilmesini ve Suriye’de azınlıkların haklarını kapsayacak bir yönetim arzu edecekleri kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, HTŞ’nin olumlu açıklamarını takip ettiklerini, somut adımları görmek istediklerini bir adım atılırsa doğrudan görüşmeler için ABD heyetini Şam’a göndereceğini açıklamıştı.

PKK/YPG'YE ASKER VE PARA DESTEĞİ ARTIYOR

Suriye’de PKK/YPG’nin varlığını her fırsatta desteklediğini belirten ABD, 2025 yılı bütçesinden de örgüte pay ayırdı. ABD Senatosunda kabul edilen bütçeden 528 milyon 699 bin doların Peşmerge Güçleri, Irak Ordusu ve Suriye Demokratik Güçleri’ne tahsis edilmesi önerildi. PKK/YPG’nin Suriye’deki uzantısı olan SDG’ye düşen payın ise 147 milyon 941 bin dolar olduğu öğrenildi.

Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı Suriye’deki askeri varlığıyla ilgili rakamları açıkladı. Pentagon sözcüsü Patrick Ryder, Suriye'deki 900 olan ABD askeri sayısını "2 bin" olarak güncellendiğini söyledi. Ryder 900 Amerikan askerinin Suriye’de çekirdek sayıyı oluşturduğunu, diğerlerinin ek kuvvet olduğunu kaydetti.

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