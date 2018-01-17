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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert: Türkiye önemli ve değerli bir NATO müttefikidir

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, "SDG (PYD/PKK) ile yaptığımız herhangi bir faaliyet Suriye'nin iç işiyle alakalıdır." dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert: Türkiye önemli ve değerli bir NATO müttefikidir

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, "SDG (PYD/PKK) ile yaptığımız herhangi bir faaliyet Suriye'nin iç işiyle alakalıdır." dedi.

Nauert, günlük basın toplantısında Suriye'ye ilişkin açıklamalar yaptı.

Türkiye'nin PYD/PKK'ya ilişkin açıklamaları konusunda Nauert, "Türkiye önemli ve değerli bir NATO müttefikidir." ifadesini kullandı.

ABD'nin Suriye'de bulunma amacının terör örgütü DEAŞ'ı ortadan kaldırmak olduğunu savunan Nauert, "SDG (PYD/PKK) ile yaptığımız herhangi bir faaliyet Suriye'nin iç işiyle alakalıdır." diye konuştu.

Sözcü ayrıca Kore Yarımadası'nın Güvenlik ve İstikrarı İçin Vancouver Dışişleri Bakanları Zirvesi'ne katılmak üzere Kanada'da bulunan ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'un, bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüşeceğini dile getirdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #türkiye #suriye #afrin #ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert #abd
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