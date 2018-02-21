Afrin'deki son gelişmeler soruldu. ABD Dışişleri Bakanlığı topu Pentagon'a attı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, "Afrin’de ne olduğuna ilişkin bilgimiz sınırlı" dedi. "Daha fazla bilgi için Savunma Bakanlığı ile irtibata geçmenizi öneririm” diye ekledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, günlük basın brifinginde Afrin Harekatı’na ilişkin soruları yanıtladı.



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert "ABD’nin Afrin’de faaliyet göstermediğini, dolayısıyla orada yaşananlara dair bilgilerinin sınırlı olduğunu" söyledi.



Sözcü Nauert “ABD Afrin’de faaliyet göstermiyor. ABD Afrin’de herhangi birini teçhizatlandırmıyor." iddiasında bulundu.



ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın geçen hafta Türkiye temaslarına ilişkin de konuştu Nauert. Suriye’deki durumun detaylı biçimde ele alındığını aktardı.



Görüşmelerde tarafların, son birkaç yıldır yeteri düzeyde çalışmadığını kabul ettiğini ifade eden Nauert, ABD ve Türkiye'nin birbirlerine karşı taahhütte bulunduklarını kaydetti.



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü "Önümüzdeki sürece ilişkin bir dizi çalışma grubu toplantıları düzenleme yönünde taraflar mutabık kaldılar.” dedi.







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