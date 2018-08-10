ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Amerika'ya giden Türk heyetiyle geniş kapsamlı görüşmeler yapıldığını ve Rahip Brunson'un eve dönmesi talebini net şekilde ilettiklerini belirtti. Öte yandan Andrew Brunson’ın serbest bırakılması için Washington’un Ankara’ya, çarşambaya kadar süre verdiği iddia edildi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'la birlikte 9 kişilik Türk heyetinin Washington ziyereti sonrası ABD Dışişleri Bakanlığı değerlendirmelerde bulundu.



Sözcü Heather Nauert, iki ülke arasındaki sorunların çözümüne yönelik Türk heyetiyle geniş kapsamlı görüşmeler yapıldığını söyledi. Amerikalı rahip Andrew Brunson'ın eve dönmesi talebini net şekilde ilettiklerini belirtti.



Nauert, "Türkiye ile ilerleme Rahip Brunson'ın eve dönüşü ile mümkündür. " dedi. Görüşmelerin içeriği hakkında tanımlamalar yapmayacağını sözlerine ekledi.



Öte yandan Andrew Brunson’ın serbest bırakılması için Washington’un Ankara’ya, çarşambaya kadar süre verdiği iddia edildi. İddiayı İngiliz gazetesi Financial Times ortaya attı. Gazete bu iddiasını WashingtonYakın Doğu Araştırmaları Enstitüsü'nden Türkiye uzmanı Soner Çağaptay'a dayandırdı. TL'deki değer kaybına ilişkin gazeteye konuşan Çağaptay, ‘ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan, Brunson'ı bırakmak için Türkiye'nin önümüzdeki hafta çarşambaya kadar süresi olduğunu" söyledi.





ulusal.com.tr