ABD Donanması Çin Denizi'nde kışkırtıcı faaliyetlerine devam ediyor. Pazar günü güdümlü füze taşıyan Amerikan Destroyeri Çin Karasularına girdi. Çin Amerika'yı uyardı. Pekin yönetimi ABD'ye, kışkırtıcı eylemlere son verme çağrısı yaptı. Öte yandan ABD donanması Akdeniz ve Basra Körfezi'nde de kışkırtıcı eylemlerini arttırdı.

Amerikan donanmasına ait USS Preble savaş gemisi, pazar günü Çin'e ait Huangyan Adası'na 12 milden fazla yaklaştı.



Çin Donanması Çin karasularına izinsiz giren Amerikan gemisinin ihlalini tespit ederek kayıt altına aldı. Çin donanması tarafından uyarılan gemi daha sonra Çin karasularını terk etti.



Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Lu Kang konuyla ilgili açıklama yaparak ABD'yi sert bir biçimde uyardı.



Lu, savaş gemisi Çin karasularına izinsiz giren Amerika Birleşik Devletlerini kışkırtıcı eylemlerden uzak durmaya çağırdı.

"ABD'ye ikili ilişkilere ve bölgenin barış ve istikrarına zarar vermekten kaçınması için güçlü şekilde bu tür kışkırtıcı eylemlere bir an önce son verme çağrısı yapıyoruz. Burada bir kez daha vurgulamalıyım ki ABD savaş gemisi ilgili eylemiyle Çin'in egemenliğini ihlal etmiş, ilgili alanın barış, güvenlik ve iyi düzenini bozmuştur. Çin kesinlikle buna karşı çıkıyor."



Çin Dışişleri Sözcüsü Lu, ülkesinin ulusal egemenliğini, güvenliğini savunmak ve Güney Çin Denizi'nin barış ve istikrarını korumak için gerekli tüm önlemleri almaya devam edeceğini vurguladı.



Öte yandan ABD donanmasından 7'inci Filo Sözcüsü Binbaşı Clayton Doss da konuyla ilişkili açıklama yaptı. Amerikalı Binbaşı, güdümlü füze destroyerinin Güney Çin Denizi'nde Serbest Dolaşım Operasyonu yürüttüğünü söyledi. Albay, geminin Çin karasularına girmediğini iddia etti.





ulusal.com.tr

