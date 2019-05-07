USS Abraham Lincoln uçak gemisi ve taarruz grubu, CENTCOM'un faaliyet bölgesine doğru yola çıktı. Açıklamayı Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton yaptı. Bolton, Amerika'nın bu tehlikeli girişimini İran'a "açık ve net" bir mesaj olarak nitelendirdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İran'a mesaj vermek üzere USS Abraham Lincoln uçak gemisi taarruz grubu ile bir bombardıman görev gücünü Orta Doğu'ya sevk edeceklerini duyurdu.



Amerikan medyasında yer alan bazı haberlerde gemileri Akdeniz'e gönderme kararının İsrail'den gelen istihbarat neticesinde alındığı iddia edildi.



John Bolton "İran rejimine Amerika Birleşik Devletleri veya müttefiklerinin menfaatlerine yönelik herhangi bir saldırının sert bir güçle karşılık bulacağı" mesajı verdiklerini söyledi.



Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'da konuyla ilgili açıklama yaptı. Savunma Bakanı Vekili, bu sevkiyatın İran rejim güçlerinin teşkil ettiği ciddi tehdidin belirtilerine yanıt olarak tedbir amaçlı yapıldığını söyledi.



USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Görev grubu tatbikat için İtalya açıklarında konuşlu bulunuyordu.



Ayrıca Shanahan, İran'a tüm provokasyonları durdurması çağrısında bulundu. Savunma Bakan Vekili, "Kuvvetlerimize ve menfaatlerimize yönelik herhangi bir saldırıdan İran rejimini sorumlu tutarız" dedi.



Amerika'nın tehdit dolu açıklamalarına İran'dan cevap geldi.



İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sözcüsü Keyvan Hüsrevi, "USS Abraham Lincoln" uçak gemisinin 21 gün önce Akdeniz'e giriş yaptığını ve ABD'nin psikolojik savaş çıkarmanın peşinde olduğunu belirtti.



Hüsrevi, ABD ordusunun bölgesel krizler karşısında sürekli başarısız olduğunu söyledi. İranlı sözcü, "ABD ordusunun ve komutanlarının, İran ordusunun gücünü deneme eğiliminde olduğunu düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.





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