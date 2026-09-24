ABD Donanmasında ruh sağlığı krizi tartışması! 8 denizci intihara kalkıştı

Cao, New York Senatörü Kirsten Gillibrand'ın sorusu üzerine gönderdiği yanıt mektubunda, 8 mürettebat üyesinin uzun süren görev boyunca intihar girişiminde bulunduğunu belirtti. Cao'ya göre girişimde bulunan denizciler arasında "Lincoln mürettebatı ve uçak gemisi hava kanadı, taarruz grubu ve muhrip filosu personelinden, refakatçi muhriplerden ve gemiye konuşlandırılmış tüm havacılık filolarından denizcilerin" yer alıyor.

Cao mektupta, gemide mürettebatın "manevi ve duygusal ihtiyaçlarını karşılamak" için 5 din görevlisi ile çok sayıda ruh sağlığı uzmanının bulunduğunu da ifade etti.

SENATÖR GİLLİBRAND'DAN SERT TEPKİ: "TAMAMEN KABUL EDİLEMEZ"

Senato Silahlı Kuvvetler Komitesi üyesi Gillibrand, Trump yönetiminin kötü şartlara ilişkin açıklamalarını eleştirdi ve askerlere yönelik muameleyi "tamamen kabul edilemez" olarak nitelendirdi. Gillibrand, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Trump ve Bakan Hegseth'in 'sahte haber' olarak nitelendirdiği şeyin, askerlerimiz için ciddi ve kötüleşen şartlar olduğu ortaya çıktı. Askerlerimiz ve aileleri her gün çok büyük fedakarlıklar yapıyor, buna rağmen Başkan onları açıkça saygısızca reddetti" ifadelerini kullandı.

ABD'nin İran'a karşı savaşı sırasında Orta Doğu'da yürütülen uzun görev boyunca, denizcilerin aileleri ruh sağlığının bozulması ve kötü şartlar konusunda endişelerini dile getirmişti. ABD Donanması, uçak gemisinde tedarik sorunları yaşandığını daha önce kabul etmişti. Buna karşın yaklaşık 5 bin mürettebat üyesinin bulunduğu Lincoln'de ruh sağlığı krizi yaşandığı iddialarını yalanlamıştı.

GÖREV MAYIS'TA BİTECEKTİ, DEFALARCA UZATILDI

Uçak gemisi Kasım ayında California'dan hareket ederek Güney Çin Denizi'ne doğru yola çıktı. Şubat ayında, İran'a yönelik saldırılar öncesinde Orta Doğu'ya gönderildi. Görevin başlangıçta Mayıs ayında sona ermesi planlanıyordu, ancak süre defalarca uzatıldı. Ağustos ayında, 9 aylık görev süresini dolduran USS Abraham Lincoln'ün yerini almak üzere USS George Washington uçak gemisi bölgeye gönderildi.

ABD'ye dönüş yolundaki Lincoln mürettebatı Tayland'da mola verdi. Denizciler karaya ilk çıktıklarında barları, alışveriş merkezlerini ve plajları gezdi, ardından yolculuklarına devam etti.

Ocak 2025'te yayımlanan ve 956 denizciyi kapsayan bir çalışma, ABD Donanması gemilerinde görev yapan askerlerin, ABD ordusunun diğer birimlerine kıyasla en yüksek oranda "ciddi psikolojik sıkıntı" yaşadığını ortaya koymuştu. Çalışmada; kötü yaşam şartları, gürültü ve uyku ile dinlenmeye yeterli zaman bırakmayan yoğun programların benzersiz stres faktörleri olduğu belirtilmişti.

USNI News'in askeri veriler üzerinde yaptığı analize göre intihar, ABD Donanması ve Deniz Piyadelerinde başlıca ölüm nedenlerinden biri olmayı sürdürüyor. ABD Gaziler Dairesi verilerine göre ise gazilerin intihar oranları, askerlik yapmamış ABD'lilerden daha yüksek.