ABD Eski Başkanı Trump: "Suçlamalar seçim müdahalesidir"

HUNTER BİDEN OLAYINI HATIRLATTI

Biden’in oğlu Hunter Biden’in dizüstü bilgisayarından çıkan suç kapsamındaki belgelere de değinen Trump, Adalet Bakanlığı ve FBI tarafından sosyal medyada bunların paylaşımının engellenmesini de seçimlere müdahale olarak değerlendirdi ve "Biden ailesinin suçlu olduğunu ifşa eden Hunter Biden'ın dizüstü bilgisayarı hakkında kötü bir şey söylenmemesi için uğraşıldı." dedi.