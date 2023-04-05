ABD Eski Başkanı Trump: "Suçlamalar seçim müdahalesidir"
Eski ABD Başkanı Donald Trump, hakkında ceza davası açılan ilk ABD Başkanı oldu. Trump hakim karşısına çıkarak kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. Peki Trump'ın hakim karşısına çıkma sebebi ne?
Eski ABD Başkanı Donald Trump, yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels'la ilişkisini gizlemek için "sus payı" ödediği suçlamasıyla ilgili mahkemeye çıktı. Trump hakkında yapılan suçlamaları reddetti.
Trump, New York’taki mahkemede hakim karşısına çıktıktan sonra döndüğü Florida’daki malikanesinde kameraların önüne geçerek değerlendirmelerde bulundu.
Kendisine yöneltilen suçlamaları eleştiren Trump, “Böyle bir şeyin Amerika’da olabileceğini asla düşünemezdim. Benim işlediğim tek suç, ulusumuzu onu yok etmeye çalışanlara karşı şiddetle savunmaktır.” ifadelerini kullandı.
Trump, savcıların hakkındaki suçlamaları “aşırı solcuların, ülkede daha önce görülmemiş bir ölçekte kitlesel seçim müdahalesi” şeklinde tanımlayarak, “Bu sahte dava sadece yaklaşan 2024 seçimlerine müdahale etmek için açıldı ve derhal düşürülmelidir.” diye konuştu.
HUNTER BİDEN OLAYINI HATIRLATTI
Biden’in oğlu Hunter Biden’in dizüstü bilgisayarından çıkan suç kapsamındaki belgelere de değinen Trump, Adalet Bakanlığı ve FBI tarafından sosyal medyada bunların paylaşımının engellenmesini de seçimlere müdahale olarak değerlendirdi ve "Biden ailesinin suçlu olduğunu ifşa eden Hunter Biden'ın dizüstü bilgisayarı hakkında kötü bir şey söylenmemesi için uğraşıldı." dedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı