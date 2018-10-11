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ABD F-35 savaş uçağı filosunun uçuşlarını durdurdu

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) geçen ay bir F-35B savaş uçağının kaza yapması sonrası dünya genelinde tüm F-35 hayalet uçağı filosunun uçuşlarını durdurma kararı aldı.

ABD F-35 savaş uçağı filosunun uçuşlarını durdurdu

ABD'nin ve uluslararası ortaklarının F-35 programının sözcüsü Joe DellaVedova 28 Eylül'deki kazanın ardından tüm  F-35 hayalet uçaklarının uçuşlarını geçici olarak durdurduklarını söyledi.ABD Deniz Piyadeleri'ne ait bir F-35B savaş uçağı 28 Eylül'de Güney Karolayna'daki eğitim uçuşu sırasında düşmüş, pilot paraşütle atlayarak kurtulmuştu. 

Olay, F-35 tipi uçakların tarihinde bir ilk olmuştu.  Kazadan önce ise F-35 uçağı ilk kez bir muharebede, Afganistan'da Taliban'a karşı kullanılmıştı.

F-35 FİLOSUNUN TAMAMININ YAKIT BORULARI İNCELENECEK

Sözcü DellaVedova F-35 filosunun tamamının motorlarındaki yakıt borularının inceleneceğini söyledi.

DellaVedova şüpheli yakıt borularının yenileriyle değiştirileceğini, yakıt borularında sorun olmayan F-35'lerin ise operasyonel duruma geçirileceğini belirtti."Temel amaç gelecekte yaşanabilecek kazaları önlemek" diyen sözcü incelemenin önümüzdeki 1-2 gün içinde tamamlanmasının beklendiğini de ifade etti.

1990'larda başlatılan F-35 programı ABD tarihinin en pahalı silah sistemi olarak tanınıyor. 

Maliyeti yaklaşık 400 milyar dolar olan program kapsamında önümüzdeki yıllarda 2500 adet F-35 üretilmesi bekleniyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #F-35 #abd
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