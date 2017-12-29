ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, ABD Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu Konsolosluk Bölümleri’nde göçmen olmayan vize görüşmelerini tekrar başlatıldığı duyuruldu.

Büyükelçilik resmi sitesinden yapılan açıklamada, 28 Aralık tarihinden itibaren göçmen olmayan vize işlemlerinin tam kapasiteli olarak hizmete açıldığı belirtildi.



ABD İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU'NDA VİZE İŞLEMLERİ BAŞLADI



ABD Büyükelçiliği'nin duyurusunun ardından, İstanbul'daki ABD Başkonsolosluğu'nda vize başvuru işlemleri başladı.



ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, vize işlemlerinin normale dönmesinin ardından ek vize randevularının da açıldığını duyurdu. Duyurunun ardından İstinye'deki ABD Başkonsolosluğu'na vize başvurularına gelenlerin az sayıda olduğu görüldü. Konsolosluğu gelen bir kişi, içerisinin çok sakin olduğunu belirterek, "Bugüne başvuru sayısı alan baya az" dedi.



"TEKRAR BAŞVURU YAPIN DİYORLAR"



Üç çocuğu ile birlikte ABD Konsolosluğu'na işlemler için gelen bir kadın "Tüm evraklarımız hazırdı. Buraya işlem yapmak için geldik. Bize tekrar randevu almamız gerektiği söylendi. Zahmet edip dosyayı dahi incelememişler. Bütün prosedürlere uyumluyuz. ABD'ye de yatırım yaptığımız halde orada da onaylama olmadı. Tekrar başvuru yapın diyorlar" şeklinde konuştu.