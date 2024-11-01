ABD, Güney Kore'ye 'Nükleer Kalkan' sözü verdi

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Lloyd Austin, Güney Kore’yi nükleer kalkan dahil olmak üzere her türlü korumaya hazır olduklarını açıkladı. Austin, “Amerika stratejik güçlerinin Kore Yarımadası'na düzenli konuşlanmasını arttıracağız” dedi.

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ABD, Güney Kore'ye 'Nükleer Kalkan' sözü verdi
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Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Kore Dışişleri ve Savunma Bakanları Washington’da (VAŞİNGTIN) bir araya geldi.

Amerika Birleşik Devletleri Güney Kore’de askeri varlığını artıracağını açıkladı. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin “nükleer dahil her türlü araçla Güney Kore’yi savunmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

Amerikalı Bakan, adada askeri varlığını artırmanın yanı sıra Güney Kore ile geniş çaplı askeri tatbikatlara da yeniden başlanacağını söyledi.

Amerikan devleti, stratejik müttefiki olan Güney Kore’de, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’ne karşı güçlü bir askeri varlık oluşturmak istiyor.

Austin bu varlığı “konvansiyonel füze sistemlerinden nükleer ve gelişmiş nükleer olmayan silahlara kadar ABD savunmasının tüm yelpazesi Güney Kore’yi korumaya hazır” ifadeleriyle dile getirdi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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