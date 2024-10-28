ABD Gürcistan'da düğmeye bastı

Gürcistan’da “Yabancı Etkinin Şeffaflığı" yasasını çıkaran Gürcü Hayali Partisi’nin seçimleri kazanmasının ardından Amerikancı komplo uygulamaya konuldu.

Mert Sagit Mert Sagit
ABD Gürcistan'da düğmeye bastı
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Önce Avrupa Birliği ve NATO, Gürcistan seçimlerindeki usulsüzlük iddialarına ilişkin soruşturma çağrısı yaptı. Ardından Batı yanlısı cumhurbaşkanı ve muhalefet liderleri seçim sonuçlarını tanımadıklarını açıkladı. Gelişmeler akıllara Venezuela’da yaşananları getirdi.

Gürcistan’da seçimler yapıldı. Seçimleri, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği’nin baskılarına rağmen “Yabancı Etkinin Şeffaflığı" yasasını çıkaran Gürcü Hayali Partisi 4. kez kazandı.

ABD düğmeye bastı, Gürcistan’da Amerikancı komplo uygulamaya konuldu.

Avrupa Birliği ve NATO, Gürcistan seçimlerindeki usulsüzlük iddialarına ilişkin soruşturma çağrısı yaptı.

Batı yanlısı Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, arkasına muhalefet partisi liderlerini alarak kameraların karşısına çıktı ve seçim sonuçlarını kabul etmeyeceklerini açıkladı.

Zurabişvili, seçimlere Rusya’nın müdahale ettiğini iddia etti. Bununla da yetinmeyerek halkı sokağa çağırdı ve Batılı devletlerden arkasında durmasını istedi.

Batı yanlısı Gürcistan Cumhurbaşkanı, daha önce de, muhalefeti ülkesinde batı etkisine karşı çıkan Başbakan İrakli Kobakhidze’ye karşı birleşmeye çağırmıştı.

Yaşanan gelişmeler üzerine Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze Tiflis'te Hükümet Binası'nda başkanlık ettiği Bakanlar Kurulu toplantısında konuştu.

Seçim sonuçlarını kabul etmeyen muhalefet ve sivil toplum kuruluşlarının anayasal düzene karşı çıktığını söyleyen Kobakhidze, devletin buna izin vermeyeceğini açıkladı.

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